Remoção de 600 ninhos de vespa asiática em Ourém foi a mais vista da semana

A notícia sobre a remoção de mais de 600 ninhos de vespa asiática pelos serviços municipais de Ourém foi a mais vista da semana com cerca de 60 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Com igual número de visualizações o vídeo sobre o acidente de viação que ocorreu no dia de Natal, 25 de Dezembro, entre Alpiarça e Almeirim.

As notícias “Continua o drama das 40 famílias que compraram apartamentos em VFX”; “Filho lança apelo para encontrar mãe desaparecida em Samora Correia” e “O aeroporto já chegou a Alverca”, na rubrica Cavaleiro Andante, também foram das que mais mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.