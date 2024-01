O MIRANTE com 4 milhões de utilizadores únicos em 2023

O site de O MIRANTE registou cerca de quinze milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de quatro milhões de utilizadores únicos durante o ano de 2023. As notícias mais lidas foram as referente ao novo aeroporto internacional de Lisboa com a entrevista aos engenheiros José Furtado e Carmona Rodrigues, assim como uma das crónicas de Ultima Página, publicada recentemente: “Novo aeroporto internacional de Lisboa vai ser em Santarém”.

Dos assuntos de sociedade destaque para a notícia sobre “Despiste de mota em Almeirim que vítima mais um jovem na estrada”; "Multada duas vezes na mesma noite por ter os carros estacionados à porta de casa"; "Encontrado morto empresário de Samora Correia desaparecido desde Fevereiro"; "Tomar os medicamentos para baixar o colesterol é mil vezes mais seguro que ficar a pensar nas contra-indicações”; “População de Abrantes consternada com morte inesperada de bombeiro”.

De salientar ainda o número recorde de visualizações da iniciativa de O MIRANTE "Galardão Empresa do Ano" que se realizou no Convento de S. Francisco e que cujos textos e vídeos tiveram quase 700 mil visualizações.

Vídeos de O MIRANTE com três milhões de visualizações

O MIRANTE publicou mais de 350 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante 2023, mais de três milhões de visualizações. Os vídeos em destaque resultaram das reportagens sobre a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, que reuniram mais de 300 mil visualizações. Ainda em destaque: “No Lagar de Manuel Almeida ainda se produz azeite à moda antiga”; “Resgatada com vida no rio Tejo em Valada”; “Solidariedade tornou a vida de André Durães mais independente”; “Comunidade junta-se para preparar Festas dos Vales de Cima”; “Vive no meio de dejectos numa barraca na Castanheira do Ribatejo”; “Centenas despedem-se do jovem Leonardo Conceição”; “Entrada de toiros na Chamusca demorou quatro minutos”; “Corpo de Filipe Silva encontrado por serralheiro a 50 metros da casa dos pais”; festejos do carnaval em Santarém e Samora Correia, e “Xira Sound Fest promete pôr Vila Franca de Xira no mapa dos festivais de música”.