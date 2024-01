Escolas de Almeirim que fazem sopa sem descascar os vegetais foi a notícia mais vista da semana

Nas escolas de Almeirim as sopas estão a ser cozinhadas com as cascas dos alimentos

A notícia sobre as Escolas de Almeirim que fazem a sopa sem descascar os vegetais foi a mais vista da semana com cerca de 100 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

