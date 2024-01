Capacidade de diálogo e bom senso mas sem cedências na altura de decidir

Chama-se Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos dos Reis. Na política autárquica, onde entrou há 22 anos, como vereador da Câmara de Abrantes - da qual hoje é presidente - é conhecido como Manuel Jorge Valamatos ou Manuel Valamatos. Nasceu no Tramagal, em casa dos pais, que eram professores, em 1965.

Discreto, disciplinado e com uma grande capacidade de trabalho, integrou as equipas de dois presidentes de câmara e afirmou-se como administrador dos Serviços Municipalizados de Abrantes, cargo que ainda ocupa, com grande sucesso. A subida a presidente da autarquia foi provocada pela saída da então presidente, Maria do Céu Antunes, para o Governo, em 2019.

As eleições autárquicas de Setembro de 2021 foram o seu grande teste. Foi o cabeça-de-lista do PS e passou a ser presidente, efectivamente eleito como tal, com uma maioria absoluta (percentualmente e em número de votos) superior às obtidas pela sua antecessora, actual ministra da Agricultura. Logo no primeiro ano de mandato mostrou que, para além de saber trabalhar em equipa, também era capaz de liderar. Tomou decisões importantes, desbloqueou assuntos que estavam parados e deu andamento a importantes obras que estavam decididas como o Museu Ibérico de Arqueologia, o Museu Charters de Almeida, o Colégio de Nossa Senhora de Fátima, o espaço para os mercados e feiras, entre outras.

O segundo ano, 2023, confirmou as suas capacidades políticas e serviu para afirmar um estilo próprio assente numa boa capacidade de diálogo e num grande bom senso, mas sem cedências na altura de concretizar os objectivos traçados. Licenciado em Desporto e com trabalho autárquico nessa área, provou ser capaz de gerir outras situações noutros sectores, o que lhe valeu também o reconhecimento dos seus pares que o elegeram presidente da Comissão Intermunicipal do Médio Tejo.