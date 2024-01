Bolo-rei das Fazendas de Almeirim foi a mais vista da semana

A notícia e o vídeo sobre o bolo-rei de 11 metros em Dia de Reis, em Fazendas de Almeirim, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. As notícias “A família que não deixa acabar o rancho de Vale da Pedra”; “PSP de Lisboa reforçada com carros de Santarém e Leiria” e “Menor desaparecido em Santarém encontrado em Lisboa com dinheiro roubado ao pai e réplica de arma”, também foram das que mais mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.