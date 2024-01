Património cultural inestimável e verdadeira casa da música de sucessivas gerações

Personalidade do Ano - Cultura: Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória

Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória, fundada em 1930, é actualmente a única banda de música do concelho da Chamusca. fotoDR

Fundada a 30 de Maio de 1930 a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória é, actualmente, a única banda de música do concelho da Chamusca.

Património Cultural inestimável tem sido graças a ela que sucessivas gerações da Carregueira tiveram contacto com a música. Para além da banda filarmónica, tem uma escola de música, uma banda juvenil e um grupo de animação de rua. Embora a sua importância nem sempre seja reconhecida por pessoas sem sensibilidade cultural que, transitoriamente, ocupam lugares de decisão, o facto de estar enraizada na comunidade tem-lhe permitido sobreviver aos momentos menos bons.

A Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória, que o ano passado editou um CD, tem estado pressente ao longo dos últimos 93 anos em todos os momentos importantes da vida da freguesia da Carregueira e do concelho da Chamusca, seja em festas, procissões, espectáculos de tauromaquia, arruadas, celebrações oficiais e iniciativas sociais.

É convidada regular de outras bandas filarmónicas e de diversas instituições de todo o país. A sua grande versatilidade a nível de reportório permite-lhe dar resposta às mais diversas solicitações.