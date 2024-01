Referência nacional e internacional na ginástica de trampolins

Formado em 18 de Setembro de 1997 o Gimno Clube de Santarém é uma referência na formação de atletas na modalidade de ginástica de trampolins. Com mais de uma centena de atletas e uma direcção unida, tem uma situação financeira estável e ganhou relevo na modalidade, tanto a nível nacional como internacional, graças à Scalabiscup, uma prova internacional em que participam anualmente centenas de ginastas.

O ex-ginasta Fernando Gaspar é o presidente e treinador do clube há quase duas décadas sendo considerado o principal responsável pela dimensão que a mesma alcançou nos últimos anos. Outra referência é Luís Arrais, mentor da modalidade e um dos fundadores do clube. O empenho dos elementos dos órgãos sociais e a dedicação dos pais dos atletas têm sido outros factor Fundamentais para o sucesso.

O crescimento do clube tem sido gradual. Neste momento conta com mais de 130 atletas de várias faixas etárias; motricidade infantil (2 a 4 anos), iniciação (5 a 6 anos), formação (7 a 11 anos), recreação (+12 anos) e competição (+11 anos). Também é normal ver em acção atletas mais velhos, com mais de 20 ou 30 anos.

A equipa técnica é composta por seis pessoas e já há atletas que acumulam as funções de treinador. É o caso de Matilde Brilhante, que está no clube desde os sete anos e que já participou em cinco campeonatos do mundo, em países como Bulgária, Rússia ou Tóquio. O seu caso não é único. Todos os anos há atletas campeões distritais e nacionais e o Gimno Clube de Santarém já teve mais de uma dezena de ginastas a participar em campeonatos do mundo.