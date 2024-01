Notícias sobre programador da Castanheira do Ribatejo foram as mais vistas da semana

As notícias sobre o programador informático da Castanheira do Ribatejo que desapareceu e foi mais tarde encontrado no Algarve foram as mais vistas da semana com mais de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

As notícias sobre o programador informático da Castanheira do Ribatejo que desapareceu e foi mais tarde encontrado no Algarve foram as mais vistas da semana com mais de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. As notícias “Doenças atiram morador da Castanheira do Ribatejo para uma vida de dificuldades”; “Professora em Almeirim morre em acidente quando regressava a casa em Tomar” e “Empresa contratada para apanhar azeitona em olival da Câmara de Alpiarça ”, também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.