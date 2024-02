A primeira mulher a ser eleita para dirigir a Associação Empresarial Ourém-Fátima

Purificação Pereira Reis é presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) desde Julho de 2019. O seu percurso de vida profissional esteve quase sempre ligado às instituições mais influentes do concelho, nomeadamente à INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação, que começou por ser Escola Profissional de Ourém, onde trabalhou 18 anos, sendo dez deles em acumulação com o cargo de directora executiva. Na ACISO, uma associação empresarial com 80 anos, é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente.

Formada pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa, é uma pessoa discreta que preza a tranquilidade mas que não confunde paz de espírito com adormecimento e marasmo. Apesar de reconhecer a importância da política, nunca se deixou seduzir pela mesma e não foi por falta de convites. Persistência e determinação são alguns dos seus predicados.

Nasceu na aldeia de Outeiro das Matas, onde viveu até aos seis anos, estudou em Ourém até aos quinze anos, fez o ensino secundário em Fátima e formou-se no Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Foi professora de Gestão e Economia na Escola Profissional de Ourém, por um breve período, tendo ocupado depois cargos de direcção na INSIGNARE e posteriormente na ACISO.