Um pequeno mas ilustre clube com aldeia no nome e emblema olímpico

No Sobralinho, terra de gente trabalhadora, foi fundada há 50 anos, a 15 de Dezembro de 1974, a UDCAS - União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho. No seu símbolo estão os anéis olímpicos encimados por um livro. As modalidades praticadas foram variando ao longo do tempo, de acordo com o interesse das pessoas, as possibilidades de concretização e o espaço.

A colectividade foi e é o primeiro ponto de contacto de crianças e jovens com a actividade física e alguns destacados praticantes de diversas modalidades deram ali os primeiros passos. E o local é também uma casa de promoção da cultura e de incentivo dos adultos à participação cívica na vida da comunidade.

Danças de Salão, Zumba Kids, Fitness e Kempo são algumas das actividades anunciadas no site oficial. Os praticantes são perto de uma centena e meia. O Kempo e as Danças de Salão da UDCAS costumam brilhar nas provas em que participam.

As instalações actuais incluem um café e uma sala de convívio, dois gabinetes de direcção e um gabinete médico-desportivo. No espaço exterior existe um ringue desportivo com piso sintético e um pavilhão multiusos, espaços que podem ser alugados. Com regularidade decorrem na sede actividades populares de animação e convívio, noites de teatro e feiras de artesanato e pintura, onde participam artistas locais.