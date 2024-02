Uma apaixonada pela arte de conhecer, experimentar e aprender cada vez mais

Personalidade do Ano na área da Política em 2017, Anabela Gaspar de Freitas volta a ser eleita por O MIRANTE como Personalidade do Ano, desta vez na área Prestígio. O prémio acontece na altura da sua saída do cargo de presidente da Câmara de Tomar, ao fim de dez anos, para ocupar o lugar de vice-presidente da Entidade de Turismo do Centro, para o qual foi eleita para um mandato de cinco anos.

Nascida em Tomar em 1966, o seu mandato autárquico, iniciado em 2013, correspondeu a um período de renascimento da cidade a vários níveis. Foi a primeira mulher eleita para o cargo, mas o que conseguiu realizar relega esse importante facto para segundo plano. Entre as obras mais marcantes está a saída, da margem direita do Rio Nabão, na entrada sul da cidade, das barracas ali existentes e do alojamento das famílias, que ali viviam, em habitações condignas.

A recuperação das Sinagoga criando um novo pólo a nível turístico, a juntar ao Convento de Cristo, e a consequente atracção de investimentos privados a nível da hotelaria e da instalação de empresas da área tecnológica, foram outras marcas da sua gestão.

Licenciada em Recursos Humanos pelo Politécnico de Tomar e técnica do Instituto de Emprego e Formação Profissional desde 1986, Anabela Freitas foi deputada na XI e XII legislaturas e, para além de presidente de câmara, foi presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo entre 2019 e 2023.

Sempre residiu em Tomar, mesmo quando trabalhou em Salvaterra de Magos e Torres Novas ou quando foi deputada à Assembleia da República e agora como vice-presidente da Entidade Regional de Turismo. Pragmática e apaixonada pelo que faz, não gosta de protagonismo e se alguma vez lamentou não ter tempo foi para acompanhar o filho, na altura em que o mesmo era criança e adolescente.