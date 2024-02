Personalidades do Ano e especial Retrospectiva a 29 de Fevereiro

O MIRANTE vai organizar a 29 de Fevereiro, no Convento de São Francisco em Santarém, a iniciativa Personalidades do Ano.

O MIRANTE vai organizar a 29 de Fevereiro, no Convento de São Francisco em Santarém, a iniciativa Personalidades do Ano. No mesmo dia publica o projecto especial dedicado às 13 Personalidades que inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2023 na região ribatejana. O MIRANTE já começou a preparar o projecto com empresas e instituições parceiras do jornal.