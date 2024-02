Construir pontes com a sociedade civil

Médico desde 1999, ano em que terminou o curso, em Coimbra, e especialista em Patologia Clínica desde 2006, Carlos Cortes foi eleito Bastonário da Ordem dos Médicos a 16 de Fevereiro de 2023, para um mandato de três anos. Era, desde 2014, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Iniciou a sua actividade nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Fez o seu Internato Complementar (formação especializada) em Patologia Clínica, no Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE. Trabalhou desde 2011 no Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE (hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas), como director do Serviço de Patologia Clínica e director do Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

Para além da sua actividade clínica, foi assessor da direcção clínica e responsável pela reorganização e Centralização do Serviço de Patologia Clínica e responsável pela implementação do sistema de gestão da Qualidade do Serviço. Foi também coordenador do Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e da Resistência aos Antimicrobianos.

Nascido em Lisboa a 5 de Janeiro de 1970 Carlos Cortes vive em Coimbra desde o início dos seus estudos superiores. Tem a sub-especialidade em Microbiologia Médica, detém também a competência de Gestão de Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos e pós-graduação em Gestão e direcção em Saúde e a pós-Graduação de Ética em Saúde pela Universidade de Coimbra.

Carlos Cortes assumiu como lema do seu mandato a defesa de uma Ordem dos Médicos mais unida pela saúde e mais modernizada e considera necessário “unir os médicos numa postura de transversalidade e construir as pontes necessárias com a sociedade civil, desde associações de doentes, sociedades científicas, Governo e autarquias e com as demais ordens profissionais da saúde”.