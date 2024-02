A assinatura digital de O MIRANTE chega ao telemóvel do leitor na quinta-feira ao mesmo tempo que a edição impressa chega às bancas.

Assinatura digital de O MIRANTE no telemóvel

A assinatura digital de O MIRANTE chega ao telemóvel do leitor na quinta-feira ao mesmo tempo que a edição impressa chega às bancas. A medida foi implementada na passada semana e vem facilitar o acesso ao jornal e aos seus conteúdos. O sistema de assinatura só permite guardar as últimas quatro edições, mas é sempre possível recorrer ao motor de busca da Google e visitar edições anteriores. O preço da assinatura digital é o mais em conta do mercado seguindo uma política de baixo preço de assinatura que O MIRANTE também pratica na edição impressa desde a sua fundação.