Personalidades do Ano a 29 de Fevereiro no Convento de S. Francisco

O MIRANTE vai entregar os prémios Personalidades do Ano no próximo dia 29 de Fevereiro, às 17 horas, no Convento de S. Francisco, em Santarém. A cerimónia realiza-se pelo 19º ano consecutivo e pretende premiar e homenagear as personalidades da região que mais se destacam na sua vida pessoal e profissional. Há seis anos instituímos o prémio Personalidade do Ano Nacional. Este ano a Personalidade do Ano de O MIRANTE é a Juiz Albertina Pedroso e a Personalidade do Ano Nacional é o Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. José Eduardo Carvalho, prémio Vida; Catarina Vale e Manuel Valamatos, prémios Política; Cerci Flor Vida na Cidadania; Purificação Reis, presidente da Aciso, no Associativismo; Gimno Clube de Santarém e a União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho, no Desporto; Os Revisteiros, de Samora Correia e a Filarmónica Carregueirense na Cultura, são 13 personalidades premiadas pela redacção de O MIRANTE. Durante a cerimónia O MIRANTE homenageia ainda figuras da região que desapareceram mas deixam saudades e trabalho feito na comunidade.