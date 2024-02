Jovem que morreu esfaqueado em Alverca foi a notícia mais lida da semana

As notícias sobre o jovem que morreu vítima de esfaqueamento em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, foram as mais vistas da semana com cerca de 60 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

Com números semelhantes as notícias sobre o jovem futebolista da Académica de Santarém que assinou pelo Sporting e a notícia sobre a deCatering, uma empresa de catering de Coruche. As notícias “Fraude de meio milhão nos Bombeiros Voluntários Torrejanos”; “Deixa multinacional para manter drogaria com 120 anos no Cartaxo” e “Rotunda em cruzamento complicado de Alverca avança este ano” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.