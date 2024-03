O MIRANTE com 2,5 milhões páginas vistas em Janeiro e Fevereiro

O site de O MIRANTE registou cerca de dois milhões e meio de páginas vistas, valor que corresponde a mais de 700 mil utilizadores únicos durante os primeiros dois meses de 2024. As notícias mais lidas do ano até esta data foram: “Encontrado programador informático de Castanheira do Ribatejo”; "Autocaravanas ganham nova vida nas mãos de António Gonçalves"; "Paula Rocha vive com os dois filhos numa garagem em Castanheira do Ribatejo"; "Osteopata João Silva é conhecido por fazer “milagres””; “Homenagem a um professor que ficou na memória”; “Justiça deixa mãe de Vila Franca de Xira em desespero para reaver guarda dos filhos" e “Ex-comandante da PSP do Entroncamento multado em Atalaia por sinalização de trânsito incorrecta”.