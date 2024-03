Anabela Freitas não gosta da exposição pública e não se inibe de dizer o que pensa

Anabela Freitas era uma discreta militante socialista quando se candidatou à Câmara de Tomar e ganhou as eleições. Não gosta da exposição pública mas faz esse papel apesar de não se sentir confortável. Pessoa de convicções, que não gosta de meias palavras e diz o que pensa dentro e fora do partido, foi deputada e profissionalmente exerceu funções no Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo sido directora do Centro de Emprego de Tomar. Anabela Freitas diz que ter sido autarca foi o que mais gostou de fazer, mas que foi uma fase da sua vida da qual não tem saudades.

Anabela Freitas foi presidente da Câmara de Tomar durante dez anos e é actualmente vice-presidente do Turismo do Centro. É uma pessoa de convicções que não gosta de meias palavras e diz o que pensa dentro e fora do Partido Socialista

Já tem saudades das funções autárquicas?

Não tenho saudades. A minha passagem pelas funções autárquicas foi uma fase na vida que durou dez anos. Movo-me por missões e objectivos que têm um princípio e um fim.

Saiu porque estava cansada ou foi para facilitar a vida ao seu sucessor nas próximas eleições?

Foi um misto de várias coisas. O trabalho autárquico é gratificante, mas exigente e efectivamente estava cansada. Quando estamos nas coisas não devemos estar por estar e ou estamos a 100% ou não. É certo que surgiu a oportunidade de ir para o Turismo do Centro e juntaram-se várias situações que foram agarrar a oportunidade, baixar o ritmo a que me obrigava o trabalho autárquico e, sendo o último mandato, dar espaço ao candidato natural que é o então vice-presidente, que assumiu a presidência com a minha saída. Já tinha para mim não levar o mandato até ao fim. Até porque os projectos que tinha em mente ou estão executados ou estão em execução.

O que é que a cansava mais?

Durante anos não tinha fins-de-semana, não tinha vida pessoal. Era impossível fazer compras em Tomar, ir ao supermercado, por exemplo, porque vinha sempre alguém abordar-me com alguma questão. Costumava ir fazer compras nos concelhos vizinhos e curiosamente outros autarcas de outros concelhos vêm a Tomar.

Porque é que se candidatou à presidência da Entidade de Turismo do Centro e depois retirou a candidatura para integrar a do actual presidente?

O turismo não era a minha área de eleição. Não tinha feito planos para esta situação. Foram lógicas partidárias. A entidade de turismo tem 100 municípios essencialmente do PS, PSD e independentes. Havia um acordo tácito entre os partidos mas as coisas não correram bem e o PS não podia deixar de ir à luta e surge a minha candidatura. Mas em tudo na vida tem de haver consensos e acordos e a situação resolveu-se por acordo. Além dos municípios também há seis dezenas de privados que votam e que querem sobretudo estabilidade.

Quem é que foi mais importante na sua vida política?

Os meus pais. Em casa sempre se discutiu política. Curiosamente eles eram o que hoje se considera extrema-esquerda. A minha mãe foi presidente da União de Mulheres Anti-Fascistas e Revolucionárias de Tomar e o meu pai era da União Democrática Popular (UDP). Ao longo da minha vida política aprendi imenso com algumas pessoas, independentemente de serem do meu partido ou não, como José Vera Jardim, Augusto Santos Silva, Pedro Santana Lopes. Apesar de ser do PS não perdia uma intervenção de Santana Lopes nos congressos do PPD/PSD. Vamos formulando o nosso pensamento ao longo dos anos ouvindo pessoas. Se tiver que eleger só um, será Vera Jardim.

Quando se meteu na aventura de ser candidata à Câmara de Tomar o que é que pretendia?

A primeira parte da decisão de se concorrer tem de ser pessoal e fui numa perspectiva de ganhar. Fui eleita em 2013. Tinha uma ideia para o meu concelho, sabia o que queria, sabia onde o queria posicionar para o futuro. Não foi uma candidatura ao sabor de ciclos eleitorais, mas sim com a ideia de como é que queria o meu concelho 15 anos mais tarde. Quando se vai para batalha é para ganhar. O primeiro mandato foi ganho por pouco mais que 200 votos.

Até então era uma pessoa que passava despercebida politicamente. Era uma pessoa discreta.

Essa é a minha forma de estar. Uma das coisas que mais me custa é a exposição pública apesar de isto parecer contraditório pela exposição que tive enquanto autarca. Tenho que lidar com a exposição pública mas não me deixa confortável.

E dentro do partido também é uma pessoa discreta?

Dentro dos partidos deve-se discutir tudo, independentemente de a minha opinião agradar ou não a quem está a liderar o partido. Sempre dei a minha opinião. É comigo que me deito todas as noites e quero dormir descansada. Fala-se muito em igualdade de género, é muito bonito em termos de palavras e legislação mas na prática ainda há alguma dificuldade. Sempre tentei dar o meu melhor. Profissionalmente o meu trabalho era reconhecido e isso acabou por passar para dentro do partido.

Houve momentos em que se percebeu que entrava em choque com os técnicos da câmara. Como era a relação com eles?

Não tenho um estilo de liderança autoritário. As chefias têm de perceber para onde é que queremos ir, qual é a estratégia política. A primeira coisa que vem à cabeça de algumas chefias, quando se pensa fazer algo é: isso não é possível. Às vezes era preciso dar um murro na mesa.

Alguma vez se sentiu boicotada nas suas decisões?

Sim! A informação que transmitia na assembleia municipal é a que me é dada pelos técnicos. Às vezes estava a transmitir informação errada que me tinha sido dada e quem levava com as culpas era eu. Não digo que fosse propositado, mas houve muitas datas que dei que derraparam porque às vezes os técnicos não concordavam com o que lhes mandávamos fazer. Um técnico está na câmara para servir a população.

Na política, nas lutas dentro do partido, consegue-se ter amigos?

Tenho verdadeiros amigos na política. Por causa da política também conheci pessoas que não têm a ver com política e que são amigas. Quando não se diz sim a tudo é natural que se criem inimigos, mas estou tranquila com a minha consciência.

Do que é que gostou mais do percurso de trabalho que teve até agora?

De ser autarca. Sendo que o facto de ter trabalhado no Instituto de Emprego e Formação Profissional deu-me uma ferramenta importante porque lidei com muita gente e fiz atendimento ao público. Foi uma escola de vida. O que penso da vida é que é uma roda. Hoje estou em cima, amanhã estou em baixo. Quando estou em cima tenho de tratar as pessoas como gostaria de ser tratada quando estivesse em baixo. É muito raro tomar decisões a quente, gosto de ouvir as várias partes e tento sempre ser justa na decisão. Aprendi imenso como deputada, conheci imensas pessoas e recebia os grupos e associações porque aprendia sempre. Mas não se consegue ver relação directa entre o nosso trabalho e o resultado.

E agora como é que lida com as funções de vice-presidente do Turismo do Centro?

É um trabalho aliciante em que estou a aprender muitas coisas. Acho que a entidade pode organizar-se de outra forma, introduzir por exemplo a inteligência artificial. O choque que apanhei quando cheguei foi a da falta de autonomia administrativa e financeira. Na câmara não tinha de pedir autorização ao ministro da tutela para investir numa determinada obra ou projecto.

Lida mal com a organização do Estado…

O Estado na sua organização administrativa não acompanhou a mudança dos padrões de vida. O que um cidadão exigia há 30 anos da administração pública não tem nada a ver com o que se exige hoje. O Estado no seu todo não se adaptou.

E como é que vê a relação do Estado com a sociedade?

Muito má está uma sociedade quando mais de 50% das pessoas que recebem rendimento social de inserção são pessoas que têm trabalho. Há sempre pessoas que não têm capacidade de entrar no mercado de trabalho mas lamento que o Estado tenha que apoiar pessoas porque o rendimento do seu trabalho não chega. Quando temos o rendimento do trabalho mais taxado que o rendimento da especulação não temos uma sociedade justa.

Com mais dinheiro conseguimos resolver mais problemas?

O orçamento da saúde tem vindo a aumentar e a prestação dos cuidados é pior. Há aqui um problema que não é de dinheiro. É um problema de organização e de gestão. E digo isto dentro do partido. O lançar mais dinheiro para cima dos problemas não vai fazer com que se façam as reformas estruturais que o país precisa, que são imperativas.

Porque é que se passa o tempo a discutir promessas e politiquices e não se debatem estratégias?

O que se passa em Portugal não é um problema exclusivo do país, também é europeu e tem a ver com o facto de deixarem de existir grandes líderes. Temos uma falta de grandes líderes. Na Assembleia da República assiste-se a uma pobreza de debate, parece que estão na mesa do café. Exige-se mais de quem está a debater o país.