Uma homenagem aos que partiram

Na gala Personalidades do Ano 2023 O MIRANTE prestou tributo a algumas pessoas que faleceram durante o último ano. Numa evocação em vídeo foram recordados: Fernando Barreto (ex-provedor da Misericórdia da Chamusca); Graciete Magalhães (esposa do fundador da Teletejo); Joaquim Ventura (padre em Fátima); Luís Jesus Costa (empresário de Vila Franca de Xira, proprietário do café “A Bateira”); Afonso Braz (antigo autarca e dirigente associativo da Castanheira do Ribatejo; Alfredo Orvalho (fundador da Agrotejo e da Agromais); Ana Teresa Roldão (agente da PSP – Sardoal); António Costa (fundador da Reciforos - Foros de Salvaterra); António José Amaral (fundador do Centro Cultural Regional de Santarém); António Ribeiro (fotógrafo – Azambuja); António Pinhão da Graça (antigo presidente da Junta de Seiça); Maria Dores Chaparro (funcionária dos SMAS de Vila Franca de Xira); António Urrutia (bombeiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alverca); Armando Fernandes (gastrónomo e investigador cultural); Carlos Saramago (artista – Mação); Daniel Claro (antigo dirigente do Bloco de Esquerda – Azambuja); Eliseu Raimundo (professor e presidente da direcção do Círculo Cultural Scalabitano); Faustino Ferreira (presidente da União Columbófila de Almeirim); Fernando Diniz Ferreira (fotógrafo – Santarém); Francisco Matias (ex-vereador e vice-presidente da Câmara da Chamusca); Hélder Chambel Cunha (proprietário da Ourivesaria Chambel – Entroncamento); João Alemão (sócio fundador dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e dirigente associativo); João Rabuje Guerra (padre – Santarém); Joaquim Henriques (primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de Abril); José Fialho Ferro - empresário, dirigente associativo e o primeiro militante do PS em Torres Novas; Hélder Duque Alves (ex-presidente da Junta de Freguesia de Lapas e dirigente associativo); José Manuel Nogueira (médico – Santarém); José Mendes Godinho (médico veterinário e primeiro deputado eleito por Tomar após o 25 de Abril); José Rodrigues (enólogo e professor – Almeirim); Luís Silva “Bija” (piloto de motocross – Marinhais); Manuel Guerra (jardineiro – Cartaxo); Maria Manuela Mota (dirigente associativa - Vila Franca de Xira); Martinho José Paulino (empresário e antigo gerente da Agência Funerária Paulino); Nuno Furtado Pereira (bombeiro e formador Associação Humanitária dos Bombeiros de Abrantes); Vítor Hugo (actor amador – Chamusca); Ramiro Marques (professor e escritor – Entroncamento); Inês Sacadura (professora do Conservatório Regional Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense).