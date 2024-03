Notícia sobre desaparecimento de Manuela Garrinhas a mais lida da semana

As notícias sobre Manuela Garrinhas, a mulher que desapareceu (e já foi encontrada com vida) em A-dos-Bispos, Vila Franca de Xira, foram as mais vistas da semana com cerca de 60 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

As notícias sobre Manuela Garrinhas, a mulher que desapareceu (e já foi encontrada com vida) em A-dos-Bispos, Vila Franca de Xira, foram as mais vistas da semana com cerca de 60 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. “Jorge Ferreira Dias volta à reunião da Câmara de Abrantes após cumprir pena a que foi condenado”; “Segurança Social remete para a Justiça caso de mãe de VFX que luta pelos filhos” e “Santarém em festa com um programa para todos os gostos” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.