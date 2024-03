Personalidade do Ano - Desporto União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS), Ana Castro Gomes (A.G.) e Nuno Grilo (N.G.)

As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• O futuro do associativismo passa por sensibilizar os mais novos para o facto de que nem tudo é adquirido e, por vezes, temos mesmo de trabalhar no duro para conseguirmos ter as coisas.(A.G.)

• Somos sonhadores e quando nos metemos numa coisa é para apostar fortemente nela. Para estarmos estagnados não faz sentido. O nosso interesse é crescer. Somos um clube pequeno com um coração e alma grande. (N.G.)

• Transmitimos os valores-chave das artes marciais como o respeito e a inter-ajuda, factores que são determinantes para uma criança. Gostamos de ser uma associação próxima da comunidade, vivemos por eles e estamos aqui por amor à camisola diariamente. É quase como um compromisso familiar, de voluntariado, de preservação dos valores do associativismo. (N.G.) .