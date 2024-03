Notícia sobre Marta Melão foi a mais lida da semana

A notícia sobre Marta Melão, a jovem atleta de Santarém que está há sete anos no Sporting Clube de Portugal, foi a mais vista da semana com cerca de 50 mil visualizações no site e redes sociais,

A notícia sobre Marta Melão, a jovem atleta de Santarém que está há sete anos no Sporting Clube de Portugal, foi a mais vista da semana com cerca de 50 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. “Tem uma casa da câmara mas prefere viver como sem abrigo”; “Insegurança continua no Entroncamento” e “Nesta família ninguém teve nada de mão beijada e sempre aprendi a respeitar os outros” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.