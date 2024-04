As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• A ginástica é uma modalidade onde o aprimorar da técnica e da execução é o mais importante e os trampolins não fogem à regra. Falhar e ir lidando com a derrota constante, porque nunca nada está perfeito, faz parte da natureza da modalidade. E isso faz com que os jovens aprendam a lidar melhor com as frustrações, na escola e na vida.

• Formar pessoas resilientes, com taxas de sucesso escolar bastante aceitáveis, que tenham a persistência necessária para superar as dificuldades constantes na ginástica e na vida. É isso que mais nos preocupa. Queremos que os ginastas sejam pessoas bem formadas.

• Neste país, à excepção de alguns fora de série, não dá para ser atleta, nem sequer a meio tempo ou a um quarto do tempo. Nestas idades a escola tem que ser a prioridade por isso o desporto, mesmo para ginastas que vão a campeonatos do mundo, a ginástica é um ‘part-time’ dispendioso em tempo e energia. A realidade é esta. Os pais continuam a ser grandes financiadores dos clubes em Portugal.