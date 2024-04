Estácio de Sá: o Herói Desconhecido vai ser lançado na Casa do Brasil

O livro Estácio de Sá: o Herói Desconhecido, da autoria de Orlando Raimundo, e com a chancela da Rosmaninho Editora de Arte, vai ser lançado na Casa do Brasil, em Santarém, a 12 de Abril, às 16 horas.

O livro Estácio de Sá: o Herói Desconhecido, da autoria de Orlando Raimundo, e com a chancela da Rosmaninho Editora de Arte, vai ser lançado na Casa do Brasil, em Santarém, a 12 de Abril, às 16 horas. Vai contar com a participação do Reitor da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Flávio Murilo, dos escritores André Seffrin, Alexei Bueno e Ana Miranda, e do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. A entrada é livre (ver página 9).