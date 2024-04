As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• Quando o meu marido faleceu a esmagadora maioria dos elementos da banda esteve presente na sua despedida para lhe prestar homenagem. Aqui todos nos sentimos em casa num sentimento de pertença muito difícil de explicar por palavras. (E.C.)

• A banda é a continuação da nossa família. O meu sogro também aqui foi músico quase até ao final da sua vida. Foi sepultado com a farda da Banda da Carregueira, acompanhado por todos os elementos. Na nossa família não deixamos ninguém sozinho. (H.S.)

• Temos condições para garantir um futuro aos jovens. Ainda sonho em ter na Carregueira um pólo de algum Conservatório de Música porque somos uma terra de músicos. Se neste momento com tão pouco conseguimos fazer tanto, imagine se tivéssemos políticos e dirigentes associativos com vontade de trabalhar para fazer as coisas acontecer. (H.S.).