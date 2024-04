105º aniversário de Deolinda Maria foi a mais vista da semana

A notícia sobre Deolinda Maria, que celebrou o seu 105º aniversário, foi a mais vista da semana com cerca de 80 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE as notícias: “Jovem diagnosticada com ansiedade tinha embolia pulmonar”; “Os locais onde passa o Rally Raid Portugal no distrito de Santarém” e “JOM em Alverca inaugurou a 4 de Abril”.