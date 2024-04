50 anos do 25 de Abril: quando a terra treme e o céu desaba

O MIRANTE é um espaço de informação que existe graças à liberdade conquistada com o 25 de Abril de 1974. A informação regional ainda é uma missão por cumprir 50 anos depois do 25 de Abril. Portugal vive uma crise ao nível da informação que já acabou com jornais centenários e outros que pareciam fazer parte das nossas vidas e entretanto desapareceram e foram esquecidos. De ano para ano vão desaparecendo os poucos jornais que resistem, e são publicados diariamente e semanalmente, como sobreviventes do estado a que chegámos e não como garantes da democracia a que temos direito e obrigação de defender e preservar. Num país onde o ensino está em decadência, as instituições do Estado não são tão democráticas como deviam, as autoridades estão em greve e o combate à corrupção está adiado há décadas, resistir é a palavra de ordem. Nos 50 anos do 25 de Abril resolvemos comemorar a Revolução dos Cravos com uma promessa: não desistiremos, e queremos continuar a ser o melhor exemplo, dando provas de que a imprensa regional é um novo e sempre renovado património, em renovação, mas por boas razões, já que dependemos de um mercado e de uma estratégia comercial e editorial que o mundo em que vivemos obriga a repensar sempre que a terra treme e o céu desaba.