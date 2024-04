Personalidade do Ano - Política Feminino, Catarina Pinheiro do Vale - Vice-presidente da Câmara de Benavente

Personalidade do Ano - Política Feminino, Catarina Pinheiro do Vale - Vice-presidente da Câmara de Benavente

As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• A lei da paridade veio tentar equilibrar as coisas mas a política ainda é um mundo onde há mais homens. As mulheres ainda têm uma indisponibilidade maior, associada à vida familiar, e acho que é esse o motivo.

• Ainda vou tendo alguns receios na minha actividade política que vou partilhando com os meus colegas. A insegurança é fundamental para a aprendizagem. Existe uma ansiedade adaptativa que nos permite ir à procura das soluções para os problemas.

• Nunca tive nenhum problema com a Justiça. Tenho preocupação com os meus deveres cívicos, contributivos e, portanto, faço uma vida muito transparente. Tanto na minha vida pessoal, profissional ou de autarca.