Clima de medo no Arripiado foi a notícia mais vista da semana

A notícia sobre o clima de medo em que a população do Arripiado, Chamusca, tem vivido nos últimos tempos foi a mais lida da semana em O MIRANTE. Com números semelhantes as notícias: “Natércia Salgueiro Maia conta como viveu a madrugada da revolução”; “Enfermeiro que filmava doentes vulneráveis no Hospital de Abrantes foi suspenso”; “Câmara de Santarém promete fiscalização mais atenta para evitar bandalheira nas cafetarias municipais” e “Tomar vai perder forno romano com dois mil anos”.