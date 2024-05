Personalidade do Ano Política, Manuel Valamatos - Presidente da Câmara de Abrantes

As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• O rio Tejo é um elemento central na nossa região e no país. Há demasiados dias em que o rio é apenas um ribeiro. O Tejo precisa de ser monitorizado constantemente para se tornar mais regular.

• Nós somos muito poucos na região, no território, e precisamos de estar todos mais juntos. Não há pessoas, empresas ou instituições mais importantes que outras, nem quando recebem prémios.

• Há sempre coisas que se poderiam melhorar e fazer melhor. Ninguém sabe tudo e todos poderíamos voltar atrás relativamente a algumas decisões, mas se eu tivesse alguma situação de que me arrependesse verdadeiramente demitia-me. Sou muito honesto e sou um indivíduo aberto, sem tretas.