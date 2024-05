As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• O Estado, que nesta área não tem forma de assegurar o serviço público necessário, devia preocupar-se com a estabilidade destas instituições e garantir os meios de financiamento para que não andem a pedir esmolas à sociedade. E não faz sentido o interior e o litoral terem os mesmos critérios de financiamento.

• Em vez de andarmos nós, instituições, a puxar pela administração central, esta é que devia puxar por nós, chegar com um projecto já feito e aprovado e com meios para ser executado.

• As pessoas que estão na liderança das instituições têm de ter dois papéis: o da direcção e o executivo. Tal como nas grandes organizações tem que haver uma administração e uma administração executiva. A pessoa que está à frente de uma instituição pode perfeitamente manter-se com a função de órgão social e, ao mesmo tempo, na de gestor e ser remunerado por esta segunda. Sem remuneração não se conseguem pessoas jovens.