As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• Se não fossem os imigrantes a hotelaria e a restauração estariam a passar momentos mais difíceis. Mas esta mão-de-obra estrangeira tem impactos que se devem minimizar, que é fazer com que não haja diminuição da qualidade do serviço e apostar na qualificação das pessoas.

• Há necessidade de envolver as empresas na qualificação das pessoas que recebem subsídios de desemprego e de inserção. Pedir às empresas, recompensando-as, que ajudem a qualificar essas pessoas era muito mais eficaz do que estar a criar pessoas subsídio-dependentes, o que também não contribui para a auto-estima.

• Faltam acessibilidades em termos de transportes; não há transportes públicos para se deslocarem para o trabalho. Vemos com muita frequência as pessoas recusarem propostas de trabalho porque não conseguem arranjar casa ou meios para se deslocarem para o trabalho.