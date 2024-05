As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• Há muitos anos que temos vindo a dar atenção a questões como a rotação das culturas e a fazer investimentos em tecnologias como os GPS e auto-guiamento dos tractores porque quanto menos passagens fizermos pela terra melhor.

• A sustentabilidade ambiental é também uma sustentabilidade económica e financeira. E podemos ter mais margens de lucro com menor impacto no ambiente. Temos uma preocupação com a energia e o uso da água.

• Temos sido obrigados a recorrer a mão-de-obra estrangeira e tentamos segurá-los na casa porque ainda há pouco tempo tínhamos dificuldades com as podas que se prolongaram até Março. As pessoas se puderem trabalhar num armazém não vão para o campo ao frio e ao calor.