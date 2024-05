O MIRANTE abre hoje uma feira do livro com descontos que vão até aos 50% sobre o preço de capa.

Feira do livro de O MIRANTE com descontos até 50%

O MIRANTE abre hoje uma feira do livro com descontos que vão até aos 50% sobre o preço de capa.

São mais de meia centena de títulos com a chancela de O MIRANTE e da Rosmaninho que incluem romance, ensaio, biografia e poesia. Os títulos podem ser vistos nos endereços que surgem no final deste texto. Na compra de um livro oferecemos uma assinatura digital de O MIRANTE. Os livros estão em exposição no rés do chão da sede de O MIRANTE logo à entrada do edifício do lado esquerdo.

Quem nao puder deslocar-se poderá encomendar e receber pelo correio.