Guia autárquico da região ribatejana nas bancas a 13 de Junho

O MIRANTE vai publicar na edição do dia 13 de Junho o Guia Autárquico da Região do Ribatejo 2021/2025. O projecto pretende ser um guia completo de todos os concelhos com informação útil para todos os cidadãos. Será valorizado com entrevistas a presidentes de câmara da região e incluirá legislação sobre o poder local. Será uma publicação única para marcar a nossa época e o nosso tempo e ajudar a fazer História. O Guia terá apresentação pública em vários concelhos da região.