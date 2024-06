As palavras que ficaram das Personalidades do Ano

• Tal como na democracia não se vive sem partidos políticos, também não se vive sem informação. Estou a falar de informação credível porque as redes sociais não são informação credível. Sou adepta das redes sociais, mas a informação credível é a da comunicação social. De meios de comunicação como O MIRANTE.

• Há sempre pessoas que não têm capacidade de entrar no mercado de trabalho mas lamento que o Estado tenha que apoiar pessoas porque o rendimento do seu trabalho não chega. Quando temos o rendimento do trabalho mais taxado que o rendimento da especulação não temos uma sociedade justa.