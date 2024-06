As palavras que ficaram das Personalidades do Ano de O MIRANTE

• A minha grande prioridade como bastonário é a defesa da qualidade da medicina. O que quero é que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde com qualidade e humanizados. Para mim é irrelevante saber se o conseguimos fazer à custa do sector público, do sector privado ou do sector social. Obviamente que, em primeiro lugar, quero que o SNS seja o pilar do sistema de saúde e que dê essa resposta. • Temos sempre uma perspectiva da fatalidade, que vai tudo correr muito mal, mas apesar de todas as dificuldades, nós portugueses, sempre conseguimos ultrapassá-las. E conseguimos porque conseguimos estar unidos. Deixo-vos o desafio da esperança e da união, para termos uma sociedade mais solidária com pessoas mais felizes e mais saudáveis. • Não há falta de licenciados em medicina, bem pelo contrário. Portugal forma anualmente à volta de dois mil médicos, é uma enormidade, e vêm também muitos médicos que se formaram no estrangeiro. A Ordem dos Médicos envia todos os anos um mapa de vagas para o internato médico, para a formação especializada. Este ano apresentámos ao Ministério da Saúde o maior mapa de sempre permitindo assim a formação de mais especialistas.