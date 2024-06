Especial Ensino para uma escolha bem informada

O MIRANTE está a preparar um suplemento sobre o Ensino para dar a conhecer as principais ofertas formativas para o próximo ano lectivo. O trabalho está a ser elaborado com a colaboração de inúmeros estabelecimentos de ensino que desejam dar a conhecer os cursos que vão ter a funcionar no próximo ano lectivo assim como as condições de frequência. Apesar de muitos já terem ideias fixas sobre o seu futuro académico, é fundamental dar-lhes a conhecer mais opções do que aquelas que já conhecem na área da sua preferência. Para os indecisos essa necessidade de informação é ainda mais premente e daí a iniciativa editorial de O MIRANTE. Há também ofertas a nível de creches, infantários, ateliers de Tempos Livres, explicações, formação em áreas específicas como aprendizagem de línguas e outras. Os estabelecimentos de ensino que aceitarem o nosso desafio serão seguramente aqueles que melhor compreendem a importância de fazer boas escolhas agora, para assegurar boas oportunidades profissionais no futuro.