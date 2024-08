Vídeo sobre jovem desaparecido junto ao rio Sorraia foi o mais visto da semana

O vídeo sobre o jovem desaparecido junto ao rio Sorraia em Coruche foi o mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes a notícia sobre o assalto no Tramagal que deixou proprietários agrícolas com mais de 10.000 euros de prejuízo. As notícias “Fábrica de Parceiros de Igreja com actividade suspensa pela ASAE” e o vídeo " Apanhado pelo SEPNA a despejar resíduos sem licença em Vialonga" também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.