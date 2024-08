A revista saiu encartada na edição de 13 de Junho de 2024 mas ainda pode pedir o seu exemplar na redacção do jornal.

Guia Autarcas e Autarquias de O MIRANTE que ajuda a fazer a história do poder local

O Guia Autarcas e Autarquias da área de influência de O MIRANTE, que engloba os 21 concelhos do distrito de Santarém, mais os concelhos de Azambuja e Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, é um documento único e valioso publicado recentemente. Ao divulgarmos os cerca de 400 rostos e respectivos nomes dos que escolhemos para nos representarem, nesta vasta área geográfica, prestamos um serviço à democracia e fazemos justiça a quem se disponibilizou para trabalhar pelo bem comum. A revista saiu encartada na edição de 13 de Junho de 2024 mas ainda pode pedir o seu exemplar na redacção do jornal.