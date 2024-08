A entrevista com Ana Porto da Molavide no Carregado foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

Acidente na Compal e entrevista com Ana Porto foram as mais vistas da semana

A entrevista com Ana Porto da Molavide no Carregado foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes a notícia sobre o acidente de trabalho na Compal em Almeirim. As notícias “Jovem motociclista perde a vida em acidente em Salvaterra de Magos”; "Moradores dos Casais Novos penduram lonas em protesto contra a Santos e Vale" e “Autarca de VFX diz que moradores de barracas no Sobralinho não terão privilégios especiais” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.