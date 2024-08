Remoção de antigo autocarro e acidentes na Recta do Cabo foram as mais vistas da semana

A notícia sobre a remoção de um antigo autocarro de uma rotunda em Arruda dos Vinhos foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes a notícia sobre os acidentes na Recta do Cabo entre Samora e Vila Franca de Xira. As notícias “Moradores de Arruda dos Vinhos unem-se com a missão de cuidar dos vizinhos e da natureza”; “Vento danifica várias tasquinhas do Festival da Sopa da Pedra em Almeirim” e “Céu vai encher-se de balões brancos na despedida de Miguel Ferro” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.