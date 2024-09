Problemas na estação da Castanheira do Ribatejo foi a notícia mais vista

A notícia sobre os diversos problemas de segurança na estação da Castanheira do Ribatejo foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes as notícias sobre o acidente que vitimou Jonas Santos e a notícia sobre o falecimento do dono da Churrasqueira do Cartaxo. As notícias “Variante de Arruda dos Vinhos é a obra da década que era um sonho adiado”; " Bombeiros do Cartaxo têm um cão adoptado depois de um resgate animal" e “Morre depois de cair de mota de água em praia fluvial de Ferreira do Zêzere” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.