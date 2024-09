Os leitores também escrevem

O MIRANTE é um jornal de serviço público aberto à colaboração dos leitores.

Escreva-nos a sugerir reportagens ou a denunciar casos que, pela positiva ou pela negativa, mereçam ser notícia. Conte-nos a sua história de vida ou dê-nos indicações que nos motivem para irmos ao seu encontro. Fale-nos das pessoas e das instituições da sua terra que fazem a diferença e que mereçam ser protagonistas nas páginas impressas de O MIRANTE ou na edição online. O MIRANTE tem responsabilidades sociais, culturais e económicas para com a região onde trabalha e os jornalistas da redacção do jornal não se demitem das suas responsabilidades no acompanhamento das matérias noticiosas do território onde somos líderes na informação.

Escreva para redaccao@omirante.pt e diga de sua justiça.