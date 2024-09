Entrevista com Sandro Lopes e Luís Silva foram as mais vistas da semana

O vídeo com o comandante dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, Sandro Lopes, que também assina o texto da rubrica Três Dimensões da última edição impressa de O MIRANTE, foi o mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a o texto da rubrica Identidade Profissional com Luís Silva, proprietário das pastelarias Palhota Doce; Em destaque ainda a notícia de “Mãe com quatro filhos menores continua desesperada à procura de casa”; "Moradores do Entroncamento ficaram com garagens inundadas e pedem contas ao município"; “Atrasos de comboios na zona de Santarém revoltam passageiros” e “Menina de sete anos faleceu nos campos de ténis de Almeirim um mês depois do avô”.