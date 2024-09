Chamada à selecção de Núria Silvestre foi a mais vista da semana

A notícia sobre a chamada de Núria Silvestre, atleta do Sport Clube Desportos da Glória do Ribatejo, ao estágio da selecção nacional de futebol feminino no escalão de sub-15 foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre a chamada de Núria Silvestre, atleta do Sport Clube Desportos da Glória do Ribatejo, ao estágio da selecção nacional de futebol feminino no escalão de sub-15 foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a notícia sobre a retirada de um ninho de vespa asiática pelos bombeiros voluntários de Santarém no centro da cidade. As notícias com os títulos “Antigo dono de restaurante na Tapada e ex-funcionário de bar no Vale de Santarém acusados de tráfico de droga”; "Insegurança e criminalidade levam à restrição de horário de bar no centro de VFX"; “Aluno esfaqueia seis colegas na escola básica de Azambuja” e “Assaltos fecham escolas de Azambuja e Aveiras de Cima”, também merecem a atenção dos leitores do nosso jornal.