Morte de João “Papagaio” foi a notícia mais vista da semana

A notícia sobre o falecimento de João “Papagaio”, de Almeirim, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a notícia sobre a possível reabilitação da Estalagem do Gado Bravo, situada na Recta do Cabo, entre Vila Franca de Xira e o Porto Alto. As notícias com os títulos “Empresário de Santarém condenado em Angola a três anos de prisão”; " Estrada Nacional 118 é uma ameaça à qualidade de vida das populações"; “Urbanização em terrenos de antiga fábrica no Sobralinho vai para discussão pública” e “Feira Nacional dos Frutos Secos junta tradição e inovação em Torres Novas”, também merecem a atenção dos leitores do nosso jornal.