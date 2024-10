Entrevista com Henrique Santos foi a mais vista

A entrevista com Henrique Santos, de Samora Correia, a propósito da rúbrica Três Dimensões foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque as notícias sobre a mudança da fábrica de cenouras bebés de Almeirim para Santarém. As notícias com os títulos “Mais de uma dezena e meia de gatos chacinados no CRO de Vila Franca de Xira”; “Videovigilância filmou ladrão de livros em Vila Franca de Xira"; “Condomínio da carreira de tiro em Santarém continua a crescer” e “Atendimento da Segurança Social em Santarém fechado por tempo indeterminado e sem alternativa”, também merecem a atenção dos leitores do nosso jornal.