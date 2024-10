Falecimento de Gonçalo Duarte e Baja Portalegre 500 foram as mais vistas da semana

Os vídeos e notícias sobre a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE na Baja Portalegre 500 foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque as notícias sobre o trágico falecimento de Gonçalo Duarte, do Entroncamento, num acidente de viação em Torres Novas. As notícias com os títulos “Incompatibilidades com a lei levam a demissão da directora do Agrupamento de Escolas do Entroncamento”; “Professora agredida na sala-de-aula por aluna em Abrantes"; “Novo espaço Bimby abriu em Torres Novas para apoiar agentes e clientes” e “Trabalhadores da Jodel com salários em atraso e postos de trabalho em risco”, também merecem a atenção dos leitores do nosso jornal.