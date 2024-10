Nova liga de futebol de rua feminino foi mais vista da semana

Os vídeos e notícias sobre a nova liga de futebol de rua feminino patrocinada por O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais do nosso jornal. As notícias com os títulos “Caneiras é uma “aldeia clandestina” com construção desregulada”; “Fuzileiros a remarem desde Santarém até Vila Franca de Xira”; “Utentes prejudicados com fecho da Segurança Social em Santarém” e “Alunos de escola de Benavente sentem-se inseguros quando fazem trajecto para as aulas de Educação Física”, também merecem a atenção dos leitores.